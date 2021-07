Etats-Unis : reventes de logements proches des attentes

D'après la National Association of Realtors...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D 'après la National Association of Realtors américaine ce jeudi, les reventes de logements existants aux États-Unis pour le mois de juin 2021 sont ressorties au nombre de 5,86 millions, contre 5,9 millions de consensus et 5,8 millions rapportés un mois avant. Notons par ailleurs que le prix médian des maisons a atteint un record de 363.300$ environ, en croissance de plus de 23%.

L'indice des indicateurs avancés américains du Conference Board, qui vient lui aussi d'être publié, traduit une hausse de 0,7% en juin 2021, en comparaison du mois précédent, contre +1% de consensus et +1,2% pour la lecture révisée du mois antérieur.