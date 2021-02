Etats-Unis : reventes de logements légèrement supérieures aux attentes

(Boursier.com) — Les reventes de logements existants aux États-Unis pour le mois de janvier sont ressorties sur un rythme de 6,69 millions d'unités, en hausse de 0,6%, à comparer à un consensus de 6,61 millions et un niveau révisé de 6,65 millions rapporté un mois plus tôt. Les achats de primo-accédants ont représenté 33% des ventes alors que 19% ont été financées entièrement en cash. Le prix median a progressé de 14,1% sur un an, à 303.900$.