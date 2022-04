Etats-Unis : reventes de logements inférieures aux attentes

Selon le rapport du jour...

(Boursier.com) — Selon le rapport du jour de la National Association of Realtors, les reventes de logements existants aux Etats-Unis pour le mois de mars se sont établies au rythme de 5,77 millions d'unités, contre un consensus de 5,86 millions et une lecture révisée de 5,93 millions pour le mois antérieur. Ainsi, les reventes baissent de 2,7% par rapport au mois antérieur et de 4,5% en glissement annuel. Il s'agit du deuxième mois de déclin pour ces reventes de logements, au plus bas depuis juin 2020.