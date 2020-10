Etats-Unis : reventes de logements et indicateurs avancés solides

D'après la National Association of Realtors américaine...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D 'après la National Association of Realtors américaine ce jeudi, les reventes de logements anciens aux États-Unis pour le mois de septembre 2020 sont ressorties au nombre de 6,54 millions, contre 6,2 millions de consensus et 6 millions pour la lecture du mois antérieur. Ainsi, les reventes de logements ressortent... au plus haut niveau depuis 2006 !

L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de septembre est quant à lui ressorti en croissance de 0,7% par rapport au mois antérieur, contre +0,6% de consensus de marché et +1,4% pour la lecture révisée du mois antérieur.