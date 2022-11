Etats-Unis : reventes de logements en forte baisse

Les reventes de logements existants aux États-Unis pour le mois d'octobre sont ressorties sur un rythme de 4,43 millions d'unités, selon la National...

(Boursier.com) — Les reventes de logements existants aux États-Unis pour le mois d'octobre sont ressorties sur un rythme de 4,43 millions d'unités, selon la National Association of Realtors. Cela représente une baisse de 5,9% en comparaison du mois antérieur et une chute de 28,4% sur un an. Le consensus était logé à 4,36 millions d'unités.