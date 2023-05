Etats-Unis : réunion ajournée sur le plafond de la dette

Le feuilleton continue sur le plafond de la dette américaine...

(Boursier.com) — Le feuilleton continue sur le plafond de la dette américaine. La réunion de ce vendredi sur la question entre le président Joe Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy a été reportée à la semaine prochaine. Les parties doivent poursuivre leur travail, alors qu'il n'y aurait pour l'heure pas suffisamment de progrès pour que les dirigeants se réunissent. Alors que Washington a fait peu de progrès vers la résolution du problème du plafond de la dette, la presse et les analystes ont intensifié le débat sur les implications d'un défaut de paiement des États-Unis. Les marchés continuent toutefois d'anticiper une résolution, au terme des tergiversations habituelles. Le New York Times a noté que certains analystes avaient fait valoir qu'ils s'attendaient à une répétition du scénario de 2011.

Janet Yellen maintient quant à elle le cap sur cette question du plafond de la dette : "Ce que les marchés mondiaux et les ménages et entreprises américains ont besoin de voir, c'est que nous avons un Congrès qui s'engage à payer les factures", a déclaré la Secrétaire au Trésor dans une interview accordée à Bloomberg Television. "Si le Congrès ne parvient pas à le faire, cela nuit vraiment à notre cote de crédit", a ajouté Yellen, s'exprimant en marge d'une réunion du G7 à Niigata, au Japon. Yellen a refusé de préciser ce que son département ferait si le Congrès ne relevait pas ou ne suspendait pas le plafond de la dette avant que le Trésor ne se retrouve incapable de couvrir toutes les obligations du gouvernement.

Biden et les républicains du Congrès sont en désaccord depuis des semaines sur l'augmentation de la limite d'emprunt de 31.400 milliards de dollars du gouvernement fédéral américain. Bloomberg rappelle que les dirigeants du GOP ont exigé des promesses de futures réductions des dépenses avant d'approuver un plafond plus élevé. Biden a insisté sur une augmentation "propre", les discussions budgétaires étant séparées. L'impasse fait l'objet d'une grande attention aux États-Unis et dans le monde, alors que les décideurs s'inquiètent de l'impact possible en cas de défaut.