Etats-Unis : retour des craintes d'inflation ?

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique ce jour à Wall Street, l'indice des prix à la production pour le mois de mars est ressorti en hausse de 1% (consensus +0,5% en comparaison du mois antérieur), avec une progression de 0,7% hors alimentation et énergie (consensus 0,2%). La croissance du PPI est même de 4,2% en rythme annuel, niveau le plus élevé depuis septembre 2011 selon Reuters. Hors alimentaire et énergie, la croissance en rythme annuel se situe à 3,1%, contre 2,7% de consensus. Une telle hausse ravive donc quelque peu les craintes liées à l'inflation outre-Atlantique.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans se tend un peu à 1,66%, alors que le rendement des bons du Trésor à 30 ans s'affiche à 2,33%.

Également dans l'actualité économique américaine ce jour, les ventes de grossistes du mois de février ont régressé de 0,8% à environ 538 milliards de dollars, alors que les stocks ont augmenté de 0,6% en comparaison du mois antérieur, à 682 milliards.