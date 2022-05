Etats-Unis : recul du PIB de 1,5% au premier trimestre

Le PIB américain du premier trimestre a reculé de 1,5% en rythme annualisé, en comparaison du précédent trimestre...

(Boursier.com) — Le PIB américain du premier trimestre a reculé de 1,5% en rythme annualisé, en comparaison du précédent trimestre, contre un consensus de -1,3% et une lecture initiale de -1,4%. Il s'agit de l'estimation préliminaire du PIB, deuxième de trois évaluations. Les dépenses personnelles de consommation se sont appréciées sur un rythme de 3,1% au premier trimestre, contre 3% de consensus et 2,7% pour l'estimation précédente. L'indice préliminaire des prix rattaché au PIB a progressé sur un rythme de 8,1%, contre 8% de consensus et 8% pour sa lecture antérieure.