Etats-Unis : recul des prix à la production, bons chiffres de l'emploi

L'indice des prix américains à la production du mois de février 2020 est ressorti en recul inattendu de 0,6%...

(Boursier.com) — L'indice des prix américains à la production du mois de février 2020 est ressorti en recul inattendu de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus stable et une hausse de +0,5% un mois avant. Hors alimentation et énergie, le PPI a décliné de 0,3% par rapport au mois précédent, contre +0,2% de consensus et +0,5% un mois plus tôt.

Le Département américain au Travail a publié par ailleurs ce jour, pour la semaine close au 7 mars 2020, des inscriptions hebdomadaires au chômage au nombre de 211.000, contre un consensus de 216.000 et un niveau de 215.000 une semaine auparavant.