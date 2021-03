Etats-Unis : rechute des revenus des ménages, recul de la consommation

D'après le rapport gouvernemental du jour...

(Boursier.com) — D 'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les revenus personnels des ménages pour le mois de février 2021 sont ressortis en déclin prononcé de 7,1% en comparaison du mois antérieur, en ligne ou presque avec le consensus de marché, après un bond de 10,1% en janvier. Les dépenses personnelles de consommation du mois de février ont baissé quant à elles de 1% par rapport au mois précédent, contre -0,7% de consensus et +3,4% en janvier. Enfin, l'indice ajusté des prix 'core PCE' a augmenté de 0,1%, comme prévu, par rapport au mois antérieur, après un gain de 0,2% en janvier.

La lecture avancée de la balance du commerce international de biens pour le mois de février a aussi été annoncée ce jour, et fait ressortir un déficit de 86,7 milliards de dollars, contre 86 milliards de consensus et 84,6 milliards pour la lecture révisée du mois précédent. Les importations ont décliné de 1,4% et les exportations de 3,8%.