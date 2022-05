Etats-Unis : récession ou pas ?

La Fed est-elle en train de faire plonger l'économie américaine en récession, contrainte en effet de rehausser ses taux à un rythme accéléré afin de...

(Boursier.com) — La Fed est-elle en train de faire plonger l'économie américaine en récession, contrainte en effet de rehausser ses taux à un rythme accéléré afin de contrer l'inflation, au plus haut d'une quarantaine d'années ? La question mérite d'être posée. Elon Musk a jugé hier que les USA étaient probablement déjà en récession. "Ces choses passent et il y aura à nouveau des périodes de boom", a déclaré Musk au sommet 'All In' de Miami Beach. "Ce sera probablement difficile pendant, je ne sais pas, un an, peut-être 12 à 18 mois".

Alors que l'économie américaine s'est contractée de 1,4% en rythme annualisé au premier trimestre, la faiblesse était principalement due à un déficit commercial record. Les mesures de la demande - dépenses de consommation et investissements des entreprises dans l'équipement - ??se sont en fait accélérées au début de 2022. L'estimation GDPNow de la Federal Reserve Bank d'Atlanta indique actuellement que le produit intérieur brut du deuxième trimestre augmenterait à un rythme de 1,8%, relate Bloomberg.

Les craintes de récession ont augmenté récemment alors que la Réserve fédérale resserre sa politique monétaire pour aider à calmer l'inflation qui est proche de son rythme le plus élevé depuis le début des années 1980. Pourtant, les chances de ralentissement au cours de l'année à venir s'élèvent actuellement à 30%, selon la dernière enquête mensuelle de Bloomberg auprès des économistes.

Mohamed A. El-Erian, ex-patron de Pimco, constate que la liste s'allonge d'anciens responsables de la Fed pointant du doigt l'erreur de politique monétaire et la réaction initiale trop lente. Ben Bernanke a ainsi jugé qu'il aurait fallu agir plus tôt face à l'inflation. El-Erian note que la Fed pense actuellement pouvoir opérer un atterrissage économique en douceur, mais qu'elle s'était déjà trompée en jugeant l'inflation transitoire.

Sur le front économique à Wall Street ce jour, les ventes de détail du mois d'avril seront communiquées à 14h30 (consensus FactSet +0,9% en comparaison du mois antérieur, +0,3% hors véhicules et +0,8% hors véhicules et essence). La Fed dévoilera à 15h15 les chiffres de la production industrielle du mois d'avril (consensus +0,4% par rapport au mois précédent, +0,3% pour la production manufacturière et 78,5% de taux d'utilisation des capacités). Les stocks (consensus +1,9%) et ventes des entreprises pour le mois de mars seront révélés à 16 heures. L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de mai sera connu à 16 heures (consensus 75). Patrick Harker, Charles Evans, Loretta Mester et surtout Jerome Powell de la Fed, s'exprimeront dans la journée.

Le président de la Fed, Powell, intervient lors d'un événement en direct du Wall Street Journal. Il devrait confirmer l'attention majeure portée par la Fed sur l'inflation. Il devrait également réitérer les prévisions de la Fed portant sur des hausses de taux de 50 points de base au cours des deux prochaines réunions, une poussée rapide vers le taux neutre et la possibilité pour la banque centrale de ramener les taux en territoire restrictif si cela se justifie. Le marché sera probablement plus intéressé par l'opinion de Powell sur l'impact, le cas échéant, de la récente chute des actifs à risque. Jusqu'à présent, les responsables de la Fed n'ont exprimé aucune inquiétude sur le sujet. Ils ont également exprimé leur désir de voir un nouveau durcissement des conditions financières. D'autres sujets d'intérêt tournent autour de la taille du bilan et de la question de savoir si Powell a commencé à voir des signes indiquant que l'inflation pourrait atteindre un pic.

Goldman Sachs a réduit ce week-end ses prévisions pour le PIB américain pour 2022 à 2,4% contre 2,6% auparavant, le PIB de 2023 étant désormais attendu à 1,6% contre une prévision précédente de 2,2%. GS cite le resserrement des conditions financières. Un ralentissement de la croissance pourrait aussi réduire les offres d'emploi et augmenter le taux de chômage, bien que la banque d'affaires repousse l'idée d'une trop forte dégradation. Le resserrement des conditions financières est un frein aux dépenses de consommation à court terme, le récent creux de confiance des consommateurs en dix ans suggérant que cela pourrait se poursuivre jusqu'en juin. Par conséquent, GS a réduit son estimation du PIB du T2 à 2,5% contre 2,9% auparavant. Morgan Stanley juge pour sa part que la croissance des bénéfices devrait ralentir à l'avenir en raison de la compression des marges et du ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires.