Etats-Unis : rassurants, ces chiffres de l'inflation ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D 'après le rapport du jour, l'indice américain des prix à la consommation pour le mois de février 2021 est ressorti en progression de 0,4% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de place, et en hausse de 1,7% sur un an. Hors alimentaire et énergie, la hausse est contenue à +0,1%, contre 0,2% de consensus, soit +1,3% en glissement annuel.