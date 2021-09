Etats-Unis : rapport sur l'emploi et indices des services

(Boursier.com) — Cette journée de vendredi sera marquée surtout, aux États-Unis, par le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi, mais aussi par les indicateurs américains des services. Alors que la Fed scrute les chiffres de l'emploi américain afin de s'assurer des conditions optimales pour lancer son 'tapering', le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois d'août 2021 sera publié à 14h30 et revêt donc une importance particulière. Le consensus FactSet est actuellement situé à environ 750.000 créations de postes non-agricoles, pour un taux de chômage réduit à 5,2%. Le taux de participation à la force de travail, de 61,7% le mois dernier, pourrait augmenter légèrement. Le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 3,9% en glissement annuel.

L'indice PMI composite final américain du mois d'août sera communiqué à 15h45 (consensus 55,4, 55,2 pour l'indicateur des services). L'ISM des services sera annoncé à 16 heures (consensus 62 pour le mois d'août).

Concernant l'emploi, rappelons que les inscriptions au chômage aux Etats-Unis sont reparties à la baisse la semaine passée. Elles restent à leur plus bas niveau depuis mars 2020. Le Département américain au Travail a en effet annoncé hier, pour la semaine close au 28 août, des inscriptions au chômage au nombre de 340.000, en repli de 14.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 345.000.

Selon la dernière étude de Challenger sur le sujet, révélée hier, les licenciements annoncés au mois d'août 2021 par les entreprises américaines ont concerné 15.723 emplois, contre 18.942 un mois plus tôt.

Rappelons enfin que d'après le rapport d'ADP publié mercredi, les créations de postes dans le privé aux États-Unis pour le mois d'août 2021 sont ressorties au nombre de 374.000 seulement, contre un consensus FactSet de plus de 600.000. Les petites entreprises ont généré 86.000 postes en août, contre 149.000 pour les moyennes entreprises et 138.000 pour les grandes. En juillet 2021, les créations ont été au nombre de 326.000. Elles étaient de 741.000 en juin... Ces chiffres traduisent donc un net ralentissement de la reprise du marché américain de l'emploi, ce qui devrait tempérer un peu les ardeurs de certains responsables de la Fed prônant un 'tapering' quasi-immédiat. ADP constate ainsi que la crise sanitaire et en particulier le variant Delta ont probablement nui à la reprise du marché du travail.