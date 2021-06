Etats-Unis : Raphael Bostic (Fed) veut relever les taux dès la fin 2022

Après James Bullard, Raphael Bostic s'est prononcé mercredi pour une hausse des taux de la Fed dès la fin 2022. Ils sont 7 sur 18 à avoir exprimé cet avis lors de la dernière réunion de la Fed.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après James Bullard, la semaine dernière, un autre membre de la Fed, Raphael Bostic, a estimé mercredi soir que la banque centrale américaine devrait procéder à une première hausse des taux directeurs en fin d'année 2022.

Bostic, qui préside la Fed d'Atlanta, a indiqué qu'il avait avancé sa projection pour la première hausse de taux des fed funds à la fin 2022, lors de la réunion des 15 et 16 juin. M. Bostic a estimé devant des journalistes que l'économie aura atteint dans 3 ou 4 mois les "progrès substantiels" vers les objectifs de la Fed. A ce moment, la banque centrale devrait envisager de réduire son programme de rachat d'actifs ("tapering"), a-t-il ajouté.

Le 16 juin, la Fed avait surpris quelque peu les marchés, en se montrant un peu plus "faucon" qu'attendu, tout en maintenant pour l'heure le statu quo sur sa politique monétaire très accommodante. La majorité des membres de la Fed s'attendent désormais à ce que le taux des fed funds soit relevé courant 2023, et non à partir de 2024 comme précédemment estimé.

Les nouvelles projections de la Fed montrent ainsi que le taux des fed funds (actuellement proche de zéro) serait de 0,6% à la fin 2023, ce qui impliquerait deux hausses de taux d'un quart de point cette année là. 13 membres de la Fed sur 18 s'attendent à ce que les taux directeurs soient relevés courant 2023. Et 7 d'entre eux voient les taux remonter dès 2022, dont Raphael Bostic et James Bullard (Fed de St-Louis), les autres ne s'étant pas encore fait connaître.

Mardi, le président de la Fed, Jerome Powell, s'est toutefois montré très prudent sur l'évolution de la politique monétaire, lors d'une audition devant une commission de la chambre des représentants. Tout en saluant la vigueur de la reprise économique, qui s'accompagne d'une inflation accrue, il a souligné que les facteurs d'incertitudes demeurent sur le marché de l'emploi, et empêchent la banque centrale d'agir trop rapidement pour retirer son soutien exceptionnel mis en place en mars 2020 pour lutter contre la crise du coronavirus.