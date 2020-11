Etats-Unis : qui sera Secrétaire au Trésor de Joe Biden ?

Etats-Unis : qui sera Secrétaire au Trésor de Joe Biden ?









Pour la 1e fois, le prochain secrétaire au Trésor des Etats-Unis pourrait être une femme. L'aile gauche du parti Démocrate soutient Elizabeth Warren, mais la gouverneure de la Fed Lael Brainard serait un choix plus consensuel, selon la presse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les spéculations vont bon train sur la composition du futur cabinet de Joe Biden à la Maison Blanche, en particulier le poste-clé de secrétaire au Trésor, qui compte particulièrement du point de vue des marchés financiers.

La première tâche de ce(tte) nouveau(elle) ministre des Finances sera d'élaborer un nouveau plan de soutien budgétaire, afin de soutenir la reprise économique face aux dégâts occasionnés par le coronavirus. Ainsi, sur les 21 millions d'emplois détruits au printemps, un peu plus de la moitié seulement (12 millions environ) ont été recréés depuis, et le rythme de la reprise s'est ralenti depuis septembre.

L'aile gauche du parti Démocrate souhaiterait voir à ce poste la sénatrice Elizabeth Warren, 71 ans, ancienne rivale de Joe Biden lors des primaires démocrates. Cette personnalité brillante inquiète toutefois les milieux financiers par sa volonté affichée de taxer davantage les sociétés et les grandes fortunes, de démanteler les géants d'internet accusés de visées monopolistiques, et de réguler davantage de nombreux autres secteurs.

Un duel de dames entre Elizabeth Warren et Lael Brainard ?

Le choix du prochain Secrétaire au Trésor sera ainsi "plus qu'un symbole", souligne Gregori Volokhine, président de Meeschaert Financial Services. Il estime dans une note publiée lundi qu'"il est difficile d'imaginer Joe Biden nommer une personnalité qui, malgré toutes ses qualités, pourrait être qualifiée de 'loup dans la bergerie'". En outre, cette nomination requiert le feu vert du Sénat, qui devrait rester contrôlé par les Républicains, ou au mieux, être divisé à 50/50 (4 sièges font encore l'objet d'un second tour prévu début janvier).

Parmi les autres noms qui circulent pour remplacer Steven Mnuchin, l'actuel secrétaire au Trésor, celui de Lael Brainard, actuelle Gouverneure de la Réserve Fédérale, et proche du président de la Fed Jerome Powell, revient avec insistance chez les observateurs.

Mme Brainard, 58 ans, a déjà été sous-secrétaire au Trésor dans l'administration Obama, entre 2010 et 2013, et deviendrait la première femme à occuper le poste de secrétaire au Trésor. Selon le site américain 'Politico', sa nomination pourrait être la plus consensuelle, acceptable la fois par l'aile gauche du parti démocrate, par un Sénat républicain et par Wall Street.

La presse américaine mentionne aussi Sarah Bloom Raskin, une ancienne responsable du département du Trésor, ainsi que Roger Ferguson, ancien vice-président de la Fed, et actuel DG de la compagnie de services financiers TIAA. Le milliardaire Michael Bloomberg, patron de l'agence d'information financière Bloomberg, ancien maire de New York et candidat à la primaire démocrate en 2020, apparaît comme un outsider.