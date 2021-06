Etats-Unis : question de confiance ?

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche très marginalement dans le vert avant bourse ce vendredi. Le Nasdaq grappille quelques points, alors que le DJIA prend 0,2% et le S&P 500 0,1%. Le baril de brut WTI se maintient sur les 70$, en hausse de 0,2%. L'once d'or consolide de 0,1%. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin se stabilise vers les 37.400$ sur Bitfinex.

Hier à Wall Street, les chiffres pourtant préoccupants de l'inflation américaine (+5% pour le CPI en comparaison de l'an dernier, plus forte hausse en près de 13 ans) n'ont pas choqué les opérateurs. Ce vendredi, il faudra suivre à 16 heures l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de juin (consensus 83,5 selon FactSet).

Ailleurs dans le monde ce jour, le PIB britannique a progressé sur un rythme légèrement inférieur aux attentes de 2,3% pour le mois d'avril (2,4% de consensus) et de 1,5% sur le trimestre. La production industrielle britannique du mois d'avril a surpris en baisse de 1,3%, alors que le consensus FactSet se situait à +1,3% en comparaison du mois antérieur et ajusté des variations saisonnières. Sa hausse ressort tout de même à 27,5% en glissement annuel. Le déficit commercial britannique d'avril est enfin ressorti un peu moins important que prévu.

L'indice espagnol des prix à la consommation pour le mois de mai n'a pas surpris, en hausse de 2,7% hors ajustements et en glissement annuel pour sa lecture finale, et en progression de 0,5% en comparaison du mois antérieur. En données harmonisées et hors ajustements, il grimpe de 2,4%, conformément aux attentes.

Pour finir, le taux de chômage trimestriel italien s'est établi à 10,4%, contre un consensus de 10,5% et un niveau de 10% auparavant.

La Bourse de New York a fini dans le vert hier, malgré l'annonce d'une nette accélération des prix à la consommation aux Etats-Unis en mai, au plus haut depuis 2008... L'indice S&P 500 a même signé un nouveau record en clôture. Les investisseurs semblent s'être ralliés à la thèse de la Réserve fédérale et de la BCE, qui jugent temporaire la poussée de l'inflation observée à la sortie de la crise du coronavirus. Les taux d'intérêts se sont détendus malgré les tensions inflationnistes, tandis que le dollar a reculé légèrement par rapport à un panier de devises.

Le principal événement de la séance de jeudi était donc la publication de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mai. Or, le CPI a bondi de 0,6% sur un mois, contre 0,4% de consensus, et il grimpe même de 5% par rapport à mai 2020 alors que le consensus s'attendait à 4,6%, après un bond de 4,2% en avril ! Il s'agit de la plus forte inflation depuis 2008, qui était survenue alors que les cours du pétrole avoisinaient les 150$... Avant cela, l'inflation n'avait pas été aussi élevées depuis...1991 !

Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, les chiffres sont également préoccupants. Le CPI progresse ainsi de 0,7% par rapport au mois d'avril, contre 0,4% de consensus. Il grimpe de 3,8% en glissement annuel contre 3,4% de consensus de marché et après 3% en avril...

Les investisseurs ont aussi été attentifs à la réunion de la BCE, hier, qui précède celle de la Réserve fédérale américaine, prévue les 15 et 16 juin. Comme prévu, la banque centrale européenne n'a pas modifié sa politique monétaire, et n'a pas signalé son intention de réduire ses achats d'actifs, même si elle a relevé ses prévisions de croissance et d'inflation pour cette année et les suivantes. La BCE prévoit désormais une croissance de 4,6% dans la zone euro en 2021, puis 4,7% en 2022 et 2,1% en 2023. L'inflation de base devrait atteindre 1,1% en 2021, 1,3% en 2022 et 1,4% en 2023...

La BCE a fait savoir que les taux resteront à leurs niveaux actuels ou plus bas jusqu'à ce qu'une convergence durable soit observée sur les perspectives d'inflation, vers un niveau suffisamment proche de, mais inférieur à 2%. L'enveloppe prévue pour le programme d'achats PEPP reste fixée à 1.850 milliards d'euros. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a affirmé qu'il est encore trop tôt pour envisager de lever le soutien monétaire.

Elle a répété que la hausse de l'inflation est liée à des effets de base et à des facteurs temporaires, comme l'augmentation des prix de l'énergie. Mme Lagarde s'attend à ce que l'inflation monte encore au second semestre, avant de refluer avec la dissipation des facteurs temporaires. Une position que la patronne de la BCE partage avec les responsables de la Fed, qui sont demeurés constants sur la question de l'inflation, qu'ils jugent eux aussi transitoire. Quelques membres de la Fed souhaitent tout de même entamer dès juin les discussions concernant un "tapering" du programme d'achat d'actifs de la banque centrale américaine.

Sur le plan géopolitique, les marchés gardent un oeil sur le sommet du G7 qui s'ouvrira vendredi en Cornouailles, et qui offre à Joe Biden l'occasion de faire sa première tournée internationale depuis son élection à la Maison Blanche. Le président américain est arrivé dès mercredi au Royaume-Uni, où il a rencontré jeudi le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les deux dirigeants ont mis en avant l'alliance historique entre leurs pays, évitant les sujets qui fâchent, dont les tensions post-Brexit en Irlande du Nord.

Suivra le sommet du G7 de vendredi à dimanche consacré en particulier à la pandémie de coronavirus et à la crise climatique. Puis Joe Biden participera au sommet de l'OTAN à Bruxelles lundi, avant un sommet de l'Union Européenne mardi, et enfin, une rencontre entre Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine, le mercredi 16 juin à Genève.

Après les Etats-Unis, le mois dernier, les dirigeants de l'Union européenne ont demandé à leur tour une enquête sans interférence sur les origines du coronavirus. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a estimé que les enquêteurs devaient disposer d'un accès complet aux données pour trouver l'origine de la pandémie. Reuters évoque pour sa part un projet de communiqué commun UE / USA réclamant une étude transparente et fondée sur les preuves, menée par des experts sous l'égide de l'OMS et libre de toute interférence. La première étude de l'OMS avait conclu à une grande probabilité de l'hypothèse d'un virus transmis des chauves-souris à l'homme par l'intermédiaire d'un animal tiers. Cette enquête repoussait alors l'idée d'un virus échappé d'un laboratoire, qui a depuis été relancée par Joe Biden.

Sur le front budgétaire, un groupe bipartisan de sénateurs affirme être parvenu à un accord sur le cadre d'un compromis pour la relance des infrastructures, bien que l'accord effectif semble encore éloigné.

Les débats se poursuivent sur le caractère transitoire (ou pas) de l'inflation. Certains se concentrent également sur une augmentation généralisée des prix des denrées alimentaires. Une enquête de Reuters a mis en évidence des anticipations d'annonce d'un potentiel 'tapering' de la Fed (ralentissement de l'assouplissement quantitatif et donc des rachats obligataires actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels) en août ou septembre. La mise en application de la réduction des achats n'interviendrait toutefois qu'au début de l'année prochaine. Le bilan de la Fed a dépassé quant à lui les 8.000 milliards de dollars, les actifs ayant pratiquement doublé depuis mars 2020.