Etats-Unis : quelques 'stats' en attendant la Fed

(Boursier.com) — Sur le front économique outre-Atlantique ce lundi, les ventes de logements neufs du mois de juin seront annoncées à 16 heures (consensus 800.000), alors que l'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour juillet sera connu à 16h30 (consensus 32).

Le programme sera un peu plus étoffé demain mardi, avec le début de la réunion FOMC de la Fed, l'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier et l'indicateur FHFA, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond.

Mercredi, c'est évidemment la réunion de la Fed qui retiendra l'attention, le communiqué monétaire étant attendu à 20 heures, avant la conférence de presse de Jerome Powell qui se tiendra à 20h30. Il est toutefois probable que la banque centrale américaine ne donne pas beaucoup plus d'indications concernant le futur 'tapering', dans un contexte sanitaire incertain marqué par les variants du Covid-19, faisant peser la menace d'un nouvel impact économique.

La réunion du FOMC (Comité de politique monétaire de la Fed) prévue les 27 et 28 juillet, pourrait être en quelque sorte un non-événement pour le marché, car la Fed ne devrait pas offrir d'éléments nouveaux sur le calendrier du très probable futur 'tapering'. Les spécialistes suggèrent que Jerome Powell devrait réitérer ses propos récents. Le timonier de la Fed avait jugé il y a quelques jours que le 'tapering' était encore très éloigné, les conditions n'étant pas réunies. Powell devrait ainsi souligner l'importance des données attendues au cours des prochains mois, notamment sur le front de l'emploi.

Les économistes estiment que le signal fort sur le tapering devrait plutôt arriver avec la réunion du FOMC de septembre. Le discours de Powell à Jackson Hole en août ne devrait quant à lui pas offrir d'indications plus évidentes. L'annonce formelle de cette réduction des achats d'actifs de la Fed, actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels, ne devrait pas intervenir avant décembre.

Cette semaine, Powell devrait réitérer le point de vue de la Fed selon lequel les pressions sur les prix seront largement transitoires. Cependant, il peut également admettre que les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement pourraient encore prendre un certain temps à être résolus et réitérer l'engagement de la Fed à faire face à une poussée adverse des anticipations d'inflation...

Les publications trimestrielles se poursuivent à Wall Street. Ameriprise, Sanmina-SCI, Lockheed Martin, Celestica ou Hasbro seront de la partie, mais c'est surtout Tesla qui tiendra la vedette, après la clôture de la place américaine.