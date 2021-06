Etats-Unis : quel qu'en soit le prix (à la consommation) ?

La statistique du jour à Wall Street sera bien entendu celle des prix à la consommation du mois de mai...

(Boursier.com) — La statistique du jour à Wall Street sera bien entendu celle des prix à la consommation du mois de mai. L'indice des prix est attendu à 14h30. Le consensus FactSet reste logé à +0,4% en comparaison du mois antérieur et +4,6% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie, ce consensus est de +0,4% par rapport au mois d'avril et de +3,3% en comparaison de l'an dernier.

Les inscriptions au chômage pour la semaine close au 5 juin seront publiées à la même heure par le Département au Travail (consensus 368.000).

Dans la soirée, à 20 heures, le Département au Trésor dévoilera le déficit budgétaire du mois de mai (consensus FactSet -250 milliards de dollars).

Ailleurs dans le monde, le principal événement est bien entendu ce jour la réunion de la BCE. Le communiqué monétaire sera publié à 13h45 et sera suivi de la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30. Aucune surprise notable n'est toutefois attendue et le soutien monétaire devrait persister. La réunion de la Fed se tiendra quant à elle les 15 et 16 juin, l'occasion peut-être de commencer à discuter d'un 'tapering' très graduel.

Rappelons que les différents responsables de la Fed sont demeurés constants sur la question de l'inflation, jugée transitoire.

Parmi les statistiques de la matinée, les indices des prix à la consommation au Danemark, en Norvège et en Suède sont ressortis relativement contenus. La production industrielle française s'est repliée marginalement en avril.

Dans l'actualité des marchés, notons que selon Bloomberg, les fonds vendeurs à découvert se détourneraient désormais de leurs cibles habituelles pour se concentrer sur les ETF et les grandes compagnies. Il faut croire que les traders sociaux ont donc en quelque sorte gagné la partie à Wall Street, après avoir dopé GameStop, AMC, Clover Health et bien d'autres capitalisations moyennes lourdement 'shortées'.

Concernant le plan d'infrastructures, Joe Biden mènerait désormais des discussions avec un groupe bipartisan, les obstacles demeurant les mêmes selon le Wall Street Journal.

Sur le front sanitaire, la Maison blanche a conclu un accord avec l'Américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, pour que les laboratoires fournissent 500 millions de doses de leur vaccin anti-covid à 100 pays durant l'année prochaine.

Dans l'actualité géopolitique, Biden a révoqué les ordres exécutifs de Donald Trump visant TikTok et WeChat. Dans le même temps, toutefois, Etats-Unis et Union européenne ont conclu un large partenariat autour des technologies et du commerce, afin de faire justement face à la Chine. De plus, Biden a ordonné une revue de sécurité des applications liées à des "adversaires étrangers".