Etats-Unis : progression des prix à l'import

(Boursier.com) — Selon le rapport gouvernemental du jour aux USA, les prix à l'import du mois de décembre ont augmenté de 0,9% en comparaison du mois antérieur, contre 0,6% de consensus de place et 0,1% un mois avant. Ils ressortent en retrait de 0,3% en glissement annuel. Les prix à l'export du mois de décembre ont progressé de 1,1% par rapport au mois précédent et de 0,2% sur un an.