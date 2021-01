Etats-Unis : progression de l'indice du coût de l'emploi

L'indice américain du coût de l'emploi pour le quatrième trimestre 2020 est ressorti en hausse de 0,7%...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'indice américain du coût de l'emploi pour le quatrième trimestre 2020 est ressorti en hausse de 0,7% en comparaison du trimestre antérieure (consensus 0,5%) et de 2,5% sur un an.

Les revenus et les dépenses personnelles des ménages américains viennent également d'être publiés. Pour décembre, les revenus ont fortement augmenté de 0,6%, contre 0,1% de consensus et -1,3% un mois avant. Les dépenses personnelles ont reculé de 0,2%, mais le consensus tablait sur une baisse de 0,5%, après une correction de 0,7% un mois plus tôt. L'indice des prix 'core PCE' a grimpé de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,1% de consensus.