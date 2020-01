Etats-Unis : programme économique et financier chargé

Etats-Unis : programme économique et financier chargé









L'actualité économique et financière sera étoffée ce jeudi à Wall Street, au lendemain de la signature de l'accord commercial sino-américain de phase...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'actualité économique et financière sera étoffée ce jeudi à Wall Street, au lendemain de la signature de l'accord commercial sino-américain de phase 1. Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 11 janvier 2020 seront révélées à 14h30 (consensus 215.000). L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de janvier sera annoncé à la même heure (consensus 3). Les ventes de détail du mois de décembre 2019 seront également révélées à 14h30 (consensus +0,4% en comparaison du mois antérieur, +0,5% hors automobile, +0,4% hors automobile et essence). Les prix à l'import et à l'export du mois de décembre seront publiés à la même heure (consensus +0,3% en comparaison du mois précédent, pour l'import et l'export).

Les stocks et ventes des entreprises pour le mois de novembre 2019 seront communiqués à 16 heures (consensus de -0,1% pour les stocks). L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour janvier 2020 sera lui aussi annoncé à 16h (consensus 75, contre 76 un mois auparavant).

Les publications financières trimestrielles se poursuivent par ailleurs à Wall Street, au lendemain des annonces d'Alcoa. Ainsi, SunTrust, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley, Charles Schwab et PPG publient avant bourse ce jeudi. CSX annoncera après la clôture. Demain vendredi, Schlumberger, State Street, Fastenal, First Horizon National, Citizens Financial ou encore Regions Financial seront de la partie, de même que JB Hunt Transport Services.