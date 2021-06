Etats-Unis : production industrielle supérieure aux attentes

(Boursier.com) — D 'après la Fed ce mardi, la production industrielle du mois de mai 2021 est ressortie en augmentation de 0,8%, contre 0,6% de consensus et 0,1% pour la lecture révisée (en baisse) du mois antérieur. La production manufacturière s'est appréciée de 0,9%, contre 0,4% de consensus et -0,1% un mois plus tôt. Le taux d'utilisation des capacités de production a été de 75,2%, contre 75% de consensus et 74,6% un mois plus tôt.