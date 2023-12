Etats-Unis : production industrielle en légère hausse

La production industrielle du mois de novembre 2023 s'est affichée en augmentation de 0,2% en comparaison du mois antérieur...

(Boursier.com) — La production industrielle du mois de novembre 2023 s'est affichée en augmentation de 0,2% en comparaison du mois antérieur, selon le rapport de la Fed. Le consensus FactSet était logé quant à lui à +0,3%, après un recul de 0,9% en octobre. La production manufacturière a quant à elle augmenté de 0,3% par rapport au mois précédent, contre +0,4% de consensus FactSet et -0,8% pour la lecture révisée du mois antérieur. Le taux d'utilisation des capacités de production pour le mois de novembre s'est affiché à 78,8%, contre 79,2% de consensus et 78,7% un mois plus tôt.