Etats-Unis : production, immobilier, Fed et trimestriels

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce lundi, les chiffres de la production industrielle du mois de septembre seront connus à 15h15 (consensus FactSet +0,2% en comparaison du mois antérieur, +0,3% pour la production manufacturière et 76,5% d'utilisation des capacités). L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois d'octobre sera communiqué quant à lui à 16 heures (consensus 76). Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, interviendra dans la soirée.

Plus tôt ce jour, les chiffres de l'économie chinoise ont déçu. Le PIB chinois du troisième trimestre n'a progressé qu'au rythme de 4,9%, contre 5,1% de consensus de marché et 7,9% pour la période antérieure. La production industrielle de septembre a augmenté de 3,1%, contre 3,9% de consensus. Les ventes de détail pour le même mois se sont appréciées de 4,4%, ce qui, en revanche, dépasse nettement les attentes du consensus (+2,7% selon FactSet).

Les publications financières trimestrielles se poursuivent par ailleurs à un rythme soutenu à Wall Street. State Street et Steel Dynamics annoncent ce jour. United Airlines Holdings, Bank of New York Mellon, Johnson & Johnson, Philip Morris International, ManpowerGroup, Netflix, Kansas City Southern, Dover, Lam Research, Procter & Gamble, Halliburton et Travelers, seront de la partie demain mardi.