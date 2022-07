Etats-Unis : prix de l'immobilier inférieurs aux attentes

L'indice S&P Case-Shiller "20-City" des prix américains des maisons pour le mois de mai 2022 est ressorti en augmentation de 1,3% sur une base ajustée...

(Boursier.com) — L 'indice S&P Case-Shiller "20-City" des prix américains des maisons pour le mois de mai 2022 est ressorti en augmentation de 1,3% sur une base ajustée en comparaison du mois antérieur, contre 1,6% de consensus. L'indice non-ajusté a grimpé de 1,5% par rapport au mois d'avril et de 20,5% sur un an. L'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) pour le mois de mai s'est pour sa part apprécié de 1,4% par rapport au mois précédent (1,5% de consensus) et de 18,3% sur un an.