Etats-Unis : prix à la production un peu plus élevés que prévu !

(Boursier.com) — Données un peu moins bonnes qu'espéré du côté de l'inflation aux Etats-Unis. L'indice américain des prix à la production du mois de juillet a augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de +0,2%. Ainsi, l'indicateur progresse de 0,8% sur un an contre +0,7% de consensus. Hors alimentation et énergie cette fois, l'indice des prix à la production affiche également une progression de 0,3% en comparaison du mois précédent, soit une hausse de 2,4% en glissement annuel. Le consensus tablait respectivement sur une hausse de 0,2% et 2,3% après +0,1% et +2,4% en juin.