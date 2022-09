Etats-Unis : prix à la production et pétrole au programme

(Boursier.com) — Deux nouveaux indicateurs des prix aux États-Unis sont à suivre ce mercredi, au lendemain d'un indicateur alarmant des prix à la consommation. L'indice américain des prix à la production pour le mois d'août sera communiqué à 14h30 (consensus Bloomberg -0,1% en comparaison du mois antérieur et +8,7% en rythme annuel ; +0,3% en comparaison du mois antérieur hors alimentaire et énergie ou +7% sur un an). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de septembre sera pour sa part dévoilé à 16 heures (3,5% en août). Enfin, le rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques américains, pour la semaine close au 9 septembre, sera annoncé à 16h30 (consensus +1,9 million de barils sur les stocks de brut).

Ailleurs dans le monde, notons ce matin une bonne surprise relative concernant l'inflation britannique, avec un IPC en données européennes harmonisées en augmentation de 9,9% "seulement" en rythme annuel en août, contre 10,2% de consensus FactSet et 10,1% un mois plus tôt - record de 40 ans. Les chiffres britanniques des prix à la production sont également moins dramatiques que prévu.