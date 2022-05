Etats-Unis : prix à la production en vive progression, mais...

L'indice des prix américains à la production pour le mois d'avril publié ce jour ressort, comme attendu, en augmentation de 0,5% en comparaison du...

(Boursier.com) — L 'indice des prix américains à la production pour le mois d'avril publié ce jour ressort, comme attendu, en augmentation de 0,5% en comparaison du mois antérieur et de 11% sur un an. Hors alimentaire et énergie, toutefois, la hausse des prix à la production se limite à 0,4% par rapport au mois de mars, contre 0,6% de consensus et 1,2% un mois plus tôt. Hors alimentaire et énergie, cette hausse atteint 8,8% sur un an, contre 8,9% de consensus.