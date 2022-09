Etats-Unis : prix à la production en retrait, mais...

Après les chiffres décevants de l'inflation dévoilés hier...

(Boursier.com) — Après les chiffres décevants de l'inflation dévoilés hier, les investisseurs ne trouvent pas de réel réconfort ce jour aux États-Unis du côté des prix à la production du mois d'août. Ainsi, l'indice des prix américains à la production du mois d'août s'est établi en baisse de 0,1% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de place, et en augmentation de 8,7% en rythme annuel, ce qui ressort également conforme aux attentes. Hors alimentaire et énergie, néanmoins, l'indice des prix à la production grimpe de 0,4% par rapport au mois précédent, un peu plus que prévu puisque le consensus était de 0,3%. Cela représente une hausse de 7,3% en rythme annuel contre 7,1% de consensus.