Etats-Unis : prix à la production en retrait !

(Boursier.com) — Encore une bonne surprise pour l'inflation américaine ! Ainsi, l'indice des prix à la production du mois de mars 2023 s'est établi en retrait de 0,5% en comparaison du mois antérieur, alors que le consensus était celui d'une stabilité. Sur un an, cet indicateur des prix à la production n'augmente plus que de 2,7%, contre 3% de consensus. Hors alimentation et énergie, éléments volatils, l'indice baisse de 0,1% par rapport au mois précédent, contre +0,3% de consensus - soit une hausse de 3,4% sur un an contre 3,5% attendu.