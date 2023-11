Etats-Unis : prix à la production en déclin !

L'indice américain des prix à la production du mois d'octobre s'est affiché en recul inattendu...

(Boursier.com) — L 'indice américain des prix à la production du mois d'octobre s'est affiché en recul inattendu de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre +0,1% de consensus de place et +0,4% un mois auparavant. Hors alimentation et énergie, l'indicateur s'est affiché stable, contre +0,2% de consensus et +0,2% un mois auparavant.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York du mois de novembre est ressorti à +9,1 contre -3 de consensus. Il repasse donc en territoire d'expansion.

Les ventes américaines de détail du mois de septembre se sont établies en retrait de 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre -0,3% de consensus FactSet et +0,9% pour la lecture révisée du mois antérieur. Hors automobile, elles ont progressé de 0,1%, contre -0,2% de consensus. Hors automobile et essence, elles ont également augmenté de 0,1% contre -0,2% de consensus FactSet.