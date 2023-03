Etats-Unis : prix à la production... en baisse !

L'indice américain des prix à la production du mois de février est ressorti en baisse inattendue de 0,1% en comparaison du mois antérieur et en hausse...

(Boursier.com) — L 'indice américain des prix à la production du mois de février est ressorti en baisse inattendue de 0,1% en comparaison du mois antérieur et en hausse de 4,6% sur un an, alors que le consensus se situait à +0,3% par rapport à janvier et +5,4% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie, cet indicateur est stable, alors qu'il était anticipé en hausse de 0,4%. Cela représente une hausse de 4,4% du PPI hors éléments volatils en comparaison de l'an dernier, contre 5,2% de consensus.

Les ventes américaines de détail, également publiées ce jour pour le mois de février, ont décliné de 0,4% par rapport au mois précédent, contre -0,1% de consensus FactSet. Hors automobile, elles ont baissé de 0,1%, contre +0,1% de consensus. Hors automobile et essence, ces ventes sont quasiment stables, mieux que la baisse redoutée.

Enfin, l'indice manufacturier régional de la Fed de New York, dit Empire State, a plongé à -24,6 en mars contre -7,7% de consensus. Cela signale une forte contraction de l'activité manufacturière dans la région considérée.