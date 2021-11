Etats-Unis : prix à la production conformes aux attentes

L'indice américain des prix à la production pour le mois d'octobre 2021 s'est établi, comme attendu, en augmentation de 0,6% en comparaison du mois...

(Boursier.com) — L 'indice américain des prix à la production pour le mois d'octobre 2021 s'est établi, comme attendu, en augmentation de 0,6% en comparaison du mois antérieur et de 8,6% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie, ce PPI américain a progressé comme prévu de 0,4% par rapport à septembre et de 6,8% en comparaison de l'an dernier.