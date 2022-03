Etats-Unis : prix à l'import et à l'export en progression

D'après le rapport gouvernemental du jour...

(Boursier.com) — D 'après le rapport gouvernemental du jour aux USA, les prix à l'import du mois de février 2022 se sont appréciés de 1,4% par rapport au mois précédent, contre 1,5% de consensus et 1,9% pour la lecture révisée du mois précédent. Les prix à l'import progressent ainsi de 10,9% sur un an. Les prix à l'export, quant à eux, ont augmenté de 3% en février (consensus +1,3%) et de 16,6% sur un an.