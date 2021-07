Etats-Unis : Powell prudemment attendu

Ce mercredi, c'est surtout le témoignage 'semi-annuel' de politique monétaire du président de la Fed, Jerome Powell, qui retiendra l'attention des...

(Boursier.com) — Ce mercredi, c'est surtout le témoignage 'semi-annuel' de politique monétaire du président de la Fed, Jerome Powell, qui retiendra l'attention des investisseurs. Les marchés surveillent les indications concernant l'éventuel 'tapering', réduction des achats d'actifs de la Fed actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels. La situation reste assez délicate pour la Fed, compte tenu de la confirmation de la poussée de l'inflation, jugée pourtant toujours transitoire.

Mary Daly, la dirigeante de la Fed de San Francisco, a estimé hier que la hausse de l'inflation n'était pas surprenante. Elle ajoute qu'il est approprié de commencer à discuter du tapering, la réduction des achats d'actifs de la Fed qui atteignent actuellement 120 milliards de dollars mensuels. "Nous serons dans une forte position pour réduire (les achats d'actifs) à la fin de l'année ou tôt l'année suivante", a lancé Daly. La dirigeante voit par ailleurs une forte économie jusqu'à l'automne.

Les investisseurs prendront aussi connaissance aujourd'hui de l'indice des prix à la production (demande finale - 14h30 ; consensus +0,6% en comparaison du mois antérieur ou +0,5% hors alimentaire et énergie), de l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta du mois de juillet (3% en juin), du rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 9 juillet (16h30), ou encore du Livre Beige de la Fed - résumé des conditions économiques récentes par région (20 heures). Neel Kashkari, qui dirige la Fed de Minneapolis, s'exprimera par ailleurs ce jour.

Demain jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront à suivre. Les indices manufacturiers régionaux des Fed de Philadelphie et New York pour le mois de juillet seront aussi publiés. Les prix à l'import et à l'export seront annoncés. Les marchés suivront par ailleurs les chiffres de la production industrielle américaine. Powell interviendra pour le deuxième jour consécutif jeudi. Charles Evans aura aussi son mot à dire.

Les chiffres de l'inflation américaine publiés hier sont ressortis préoccupants : Ainsi, l'indice US des prix à la consommation du mois de juin a grimpé de 0,9% en comparaison du mois antérieur, bien plus que prévu puisque le consensus était de +0,5%. L'indicateur ajusté, hors alimentaire et énergie, a lui aussi progressé de 0,9% par rapport au mois précédent, contre 0,4% de consensus. Le CPI monte donc de 5,4% en glissement annuel, contre 4,9% de consensus. Le CPI ajusté, hors éléments volatils, augmente de 4,5% par rapport à l'an dernier, contre 4% de consensus... Ainsi, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont affiché là leur plus forte hausse en 13 ans !