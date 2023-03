Etats-Unis : Powell et l'emploi attendus cette semaine

Deux grands événements macroéconomiques sont attendus cette semaine, avec le témoignage sur la politique monétaire du président de la Fed Jerome...

(Boursier.com) — Deux grands événements macroéconomiques sont attendus cette semaine, avec le témoignage sur la politique monétaire du président de la Fed Jerome Powell devant le Comité bancaire du Sénat mardi et le comité de la Chambre mercredi, et le rapport sur l'emploi américain de février vendredi. Ce dernier sera probablement un moteur directionnel influent pour le marché étant donné la dépendance aux données signalée justement par la Fed de Powell. UBS attend de Powell qu'il dise au Congrès que la Fed reste justement dépendante des données et a encore du travail à faire. Les emplois non agricoles devraient augmenter de 215.000 en février aux USA, après le gain démesuré de 517.000 de janvier. Le potentiel ralentissement de février ne devrait toutefois pas remettre en cause le récit du marché du travail tendu. Le taux de chômage américain de février est attendu stable à 3,4%. Les créations d'emplois dans le privé sont anticipées à 213.000 contre 443.000 un mois avant.

Parmi les plus récents speakers de la Fed, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly (non-votante), a fait écho à d'autres responsables en signalant la nécessité d'un resserrement supplémentaire de la politique qui soit maintenu plus longtemps. L'inflation globale notée reste bien supérieure à l'objectif et la dynamique de désinflation requise est loin d'être certaine, selon Daly, qui constate les forces inflationnistes des tendances de relocalisation/démondialisation, les pénuries de main-d'oeuvre, la transition vers l'économie verte et le potentiel d'augmentation des anticipations d'inflation. Par ailleurs, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin (non-votant), a déclaré que bien qu'il reste encore beaucoup à faire sur les taux, il serait logique d'agir plus "sciemment". Bien que l'inflation ait probablement dépassé son pic, la ramener vers la cible prendra beaucoup plus de temps et d'efforts. Barkin cite l'impact des bouleversements économiques de l'ère pandémique, les efforts des entreprises pour restaurer les marges et augmenter les bénéfices grâce à des augmentations de prix, les travailleurs exigeant des augmentations de salaire supérieures à la normale et le mouvement sous-jacent des anticipations d'inflation.

Sur le front économique aux États-Unis ce jour, les commandes industrielles de janvier seront connues à 16 heures (consensus -1,9% en comparaison du mois antérieur, -4,5% pour les commandes de biens durables finales).