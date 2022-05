Etats-Unis : pour Goldman Sachs, le risque de récession est "très, très élevé"

"Si je devais diriger une grande entreprise, je serais très préparé à une récession. En tant que consommateur, je serais prêt pour cela. Même si cela n'est pas une certitude", a prévenu le président de "GS", Lloyd Blankfein.

(Boursier.com) — La crainte d'une récession provoquée par un resserrement monétaire brutal de la Réserve fédérale face à l'envolée de l'inflation, continue d'être débattue par les acteurs économiques. Dernier responsable en date à s'en inquiéter, le président de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, a exhorté lundi les entreprises et les consommateurs à se préparer à une récession aux Etats-Unis, affirmant qu'il s'agissait d'un "risque très, très élevé".

Dans une interview à l'émission "Face the Nation" sur la chaîne CBS, M. Blankfein a indiqué dimanche : "si je devais diriger une grande entreprise, je serais très préparé à une récession. En tant que consommateur, je serais prêt pour cela. Même si cela n'est pas une certitude".

Le même jour, les économistes de la banque d'affaires américaine ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance aux Etats-Unis. Ils s'attendent désormais à ce que l'économie progresse de 2,4% cette année et de 1,6% en 2023, contre respectivement 2,6% et 2,2% auparavant.

La Fed dispose d'"outils très puissants"

Lloyd Blankfein a toutefois estimé qu'il existait une "voie étroite" pour éviter une récession, indiquant que la Fed disposait d'"outils très puissants" pour agir sur l'économie. "C'est difficile de les déployer et d'en voir les effets assez rapidement pour pouvoir modifier (la politique économique : ndlr), mais je crois qu'ils réagissent bien", a-t-il jugé. Pour le banquier, la Fed n'a pas d'autre choix que de continuer à relever les taux directeurs pour freiner la demande et ralentir l'économie, "et cela va impliquer une certaine douleur".

Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera ce mardi lors d'une conférence organisée par le 'Wall Street Journal'. Dans ses derniers propos en public, il avait indiqué la semaine dernière que la Fed devrait relever ses taux directeurs d'un demi-point lors de ses deux prochaines réunions de juin et juillet, écartant des gestes encore plus énergiques de 0,75 pt, redoutés par les marchés. Il avait aussi reconnu qu'il ne pouvait pas garantir un atterrissage en douceur de l'économie, en raison de nombreux paramètres que la Fed ne peut pas contrôler.

Plusieurs anciens responsables de la Fed, dont l'ex-président de l'institution Ben Bernanke, ont pris la parole ces derniers temps pour critiquer la lenteur avec laquelle la banque centrale a réagi pour commencer à relever ses taux directeurs face à l'inflation, qui a dépassé les 8% par an depuis mars aux Etats-Unis. La Fed a longtemps jugé transitoire la hausse des prix, et a attendu sa réunion de la mi-mars pour relever ses taux, d'un quart de point, avant de les relever à nouveau d'un demi-point en mai, à 0,75%-1%, tout en annonçant une réduction rapide de son bilan à partir du 1er juin.