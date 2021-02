Etats-Unis : PMI manufacturier supérieur aux attentes, ISM mitigé

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'indice PMI manufacturier américain final du mois de janvier 2021 est ressorti à 59,2, contre une lecture flash de 59,1, un consensus équivalent, et un niveau de 57,1 un mois avant. L'indicateur traduit donc toujours une solide expansion de l'activité manufacturière nationale en janvier.

L'ISM manufacturier de janvier est pour sa part ressorti un peu plus mitigé à 58,7, contre 60 de consensus et 60,7 un mois plus tôt. Il reste néanmoins à haut niveau. L'indice des prix est ressorti à 82,1 contre 72 de consensus.

Les dépenses de construction du mois de décembre, enfin, se sont établies en augmentation de 1% en comparaison du mois antérieur, contre +0,8% de consensus et +1,1% un mois avant.