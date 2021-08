Etats-Unis : PMI de Chicago inférieur aux attentes

L'indice manufacturier régional américain PMI de Chicago du mois d'août 2021 est ressorti à 66,8...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'indice manufacturier régional américain PMI de Chicago du mois d'août 2021 est ressorti à 66,8, contre 69,8 de consensus de marché et 73,4 un mois auparavant. L'indice ressort donc inférieur aux attentes, et traduit un ralentissement plus prononcé que prévu de l'expansion de l'activité manufacturière dans la région considérée.