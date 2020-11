Etats-Unis : PMI composite supérieur aux attentes

(Boursier.com) — L 'indice Markit PMI flash composite américain du mois de novembre est ressorti à 57,9, contre 55,6 de consensus de marché et 56,3 pour la lecture révisée du mois antérieur. L'indicateur manufacturier s'est établi à 56,7, contre 53,1 de consensus et 53,4 pour la lecture finale d'octobre. L'indice des services s'est élevé à 57,7, contre 55,8 de consensus et 56,9 un mois avant.