Etats-Unis : PMI composite attendu

(Boursier.com) — L 'indice Markit PMI flash composite américain du mois de juillet 2021 sera annoncé à 15h45 (consensus 62 dans le secteur manufacturier et 64,5 dans les services). Ailleurs dans le monde, les indices PMI européens sont ressortis conformes voire légèrement supérieurs aux attentes, avec surtout une solide performance en Allemagne. Les PMI britanniques ont en revanche déçu.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce vendredi, American Express, Schlumberger, Honeywell, Kimberly-Clark, Regions Financial et First Bancorp, publient avant bourse leurs résultats financiers trimestriels. Twitter a annoncé hier soir des comptes extrêmement robustes, tandis qu'Intel a affiché des chiffres plus mitigés.