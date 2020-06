Etats-Unis : plus de 2 millions de cas confirmés de Covid-19

Etats-Unis : plus de 2 millions de cas confirmés de Covid-19









Le cap des 2 millions de cas confirmés du nouveau coronavirus a été franchi aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le cap des 2 millions de cas confirmés du nouveau coronavirus a été franchi aux Etats-Unis, selon les dernières données de l'Université Johns Hopkins, qui fait par ailleurs état de 7,36 millions de cas confirmés au niveau mondial depuis le début de l'épidémie. Le Brésil compte pour sa part 772.416 cas confirmés, contre 493.023 en Russie et 291.588 au Royaume-Uni. La pandémie de Covid-19 a fait plus de 416.000 morts au niveau mondial, dont près de 113.000 aux USA, plus de 41.000 au Royaume-Uni et près de 40.000 au Brésil.

Ashish Jha, dirigeant de l'institut de santé mondiale de Harvard, a affirmé sur CNN que le nombre de morts aux Etats-Unis continuerait de grimper si aucune mesure drastique n'était prise. Le spécialiste pense que "même si nous stabilisons les choses", il est "raisonnable de s'attendre à atteindre les 200.000 décès à un moment donné en septembre" aux USA. "Et cela est seulement pour courant septembre. La pandémie ne s'arrêtera pas en septembre", a précisé l'expert. Jha juge que l'aggravation du bilan de l'épidémie est liée au fait que les Etats-Unis étaient le seul grand pays à avoir déconfiné sans avoir placé sous contrôlé le taux d'infection. Selon lui, des décès supplémentaires pourraient être évités en appliquant un important programme de dépistage et en mettant l'accent sur la distanciation et l'utilisation des masques.