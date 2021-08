Etats-Unis : plus de 100.000 hospitalisations Covid-19 !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les hospitalisations liées au Covid-19 aux États-Unis ont dépassé les 100.000 pour la première fois depuis janvier. Plus de 78% des lits sont désormais occupés, les patients Covid-19 représentant 13% de la capacité disponible, selon le Financial Times et le Wall Street Journal. Les pressions hospitalières sont les plus aiguës dans les États sous-vaccinés, la Floride, la Georgie, le Texas et la Louisiane étant parmi les plus touchés. Les hospitalisations se sont orientées vers les jeunes Américains avec des admissions de patients Covid-19 de moins de 49 ans à un niveau record.

La propagation du variant Delta parmi les jeunes augmente la pression sur la FDA pour accepter de faire vacciner les moins de 12 ans, alors que les enfants retournent à l'école, indique The Hill. Les études sont toujours en cours, et l'éventuelle autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA pour les enfants de moins de 12 ans n'est pas attendue avant la fin de l'année. The Hill explique de quelle manière le variant Delta pourrait reporter le retour à l'école, rendant plus difficile le retour au bureau des parents et décalant par ailleurs la recovery globale du marché de l'emploi...