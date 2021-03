Etats-Unis : plongeon des promesses de ventes de logements

Etats-Unis : plongeon des promesses de ventes de logements









D'après la National Association of Realtors...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D 'après la National Association of Realtors américaine ce mercredi, les promesses de ventes de logements pour le mois de février sont ressorties en recul de 10,6% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de -3% et une baisse de 2,4% un mois plus tôt (lecture révisée).