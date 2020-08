Etats-Unis : plongeon de 31,7% du PIB au second trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le PIB américain s'est effondré sur un rythme de -31,7% pour le second trimestre 2020, contre -32,9% de consensus de marché et -32,9% pour l'estimation antérieure. Les dépenses de consommation ont plongé de 34,1%, selon cette lecture préliminaire du PIB du second trimestre. La lecture dite préliminaire correspond à la deuxième des trois évaluations du gouvernement. Les chiffres du jour ne surprennent donc pas, puisque les marchés tablaient sur une absence de révision et donc une chute comparable à celle précédemment estimée.