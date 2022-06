Etats-Unis : PIB en recul de 1,6% au premier trimestre

Selon le rapport gouvernemental du jour, le PIB américain du premier trimestre 2022 a régressé sur un rythme de 1,6% en lecture finale...

(Boursier.com) — Selon le rapport gouvernemental du jour, le PIB américain du premier trimestre 2022 a régressé sur un rythme de 1,6% en lecture finale, soit une contraction plus forte qu'attendu, puisque le consensus était de 1,5% et la lecture antérieure de 1,5% également. Les dépenses personnelles de consommation n'ont en effet augmenté que de 1,8% en rythme annuel, contre 3,1% de consensus et 3,1% pour l'évaluation antérieure.