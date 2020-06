Etats-Unis : PIB 'en ligne', emploi décevant

Les opérateurs prennent connaissance ce jour d'une nouvelle batterie de statistiques assez contrastée outre-Atlantique...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les opérateurs prennent connaissance ce jour d'une nouvelle batterie de statistiques assez contrastée outre-Atlantique. Le PIB américain final du premier trimestre 2020 est annoncé comme prévu à -5% en rythme annualisé, ce qui ressort conforme au consensus et à l'estimation préliminaire. Les dépenses réelles de consommation ont quant à elles régressé sur un rythme de 6,8%, contre -6,9% de consensus et -6,8% pour l'évaluation préliminaire. L'indice des prix a augmenté de 1,4%, contre +1,5% de consensus et +1,4% pour la précédente estimation.

Les commandes de biens durables du mois de mai se sont établies quant à elles en fort rebond de 15,8% en comparaison du mois antérieur, contre +10% de consensus et -18,1% pour la lecture révisée du mois antérieur. Hors transport, ces commandes ont augmenté de 4% en mai, contre +1,9% de consensus et -8,2% un mois avant.

La balance du commerce international de biens pour le mois de mai est ressortie déficitaire de 74,3 milliards de dollars, contre -68,2 milliards de consensus.

Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 20 juin se sont établies au nombre de 1,48 million, contre 1,38 million de consensus de marché et 1,54 million une semaine auparavant.