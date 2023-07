Etats-Unis : PIB en croissance de 2,4% au deuxième trimestre !

La croissance américaine a très nettement dépassé les attentes de marché pour le deuxième trimestre...

(Boursier.com) — La croissance américaine a très nettement dépassé les attentes de marché pour le deuxième trimestre. La première estimation de progression du PIB sur la période atteint 2,4% selon le rapport du jour, bien au-dessus du consensus FactSet qui se situait à 1,5% et de celui de Bloomberg qui ressortait à +1,8%. Un trimestre plus tôt, l'expansion américaine ressortait à 2%. L'indice des prix rattaché au PIB a augmenté au rythme de 2,2%, hausse moins importante que prévu. L'indice des prix s'établit au plus bas depuis le quatrième trimestre 2021.

Les commandes de biens durables US du mois de juin, qui viennent aussi d'être dévoilées, ont progressé de 4,7% en comparaison du mois antérieur, contre +0,7% de consensus. Sur une base ajustée, ces commandes ont augmenté de 0,6%, contre +0,1% de consensus.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 22 juillet, elles aussi annoncées à l'instant, ont été au nombre de 221.000, contre 235.000 de consensus FactSet et 228.000 une semaine plus tôt.

Enfin, la balance du commerce international de biens pour le mois de juin est ressortie déficitaire de 87,8 milliards de dollars contre 91,8 milliards de consensus.