Etats-Unis : PIB en croissance de 2,3% au troisième trimestre

Révision en hausse

(Boursier.com) — La nouvelle estimation du PIB américain du troisième trimestre représente une révision en hausse. Ainsi, pour l'évaluation finale fournie ce jour, le gouvernement US fait état d'une croissance au rythme de 2,3%, contre 2,1% de consensus et 2,1% pour la précédente lecture. Les dépenses personnelles de consommation du troisième trimestre, en lecture finale, se sont appréciées sur un rythme de 2%, contre 1,7% de consensus et 1,7% pour l'estimation antérieure.

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de novembre, qui vient lui aussi d'être dévoilé, s'est établi à 0,37, contre 0,75 pour la lecture révisée du mois précédent.

L'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board pour décembre sera annoncé à 16 heures, en même temps que les reventes de logements existants de novembre. Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques US sera connu à 16h30.