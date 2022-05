Etats-Unis : PIB, emploi, logement et industrie

Dans l'actualité économique ce jeudi à Wall Street...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique ce jeudi à Wall Street, les chiffres préliminaires (deuxième des trois estimations) du PIB américain pour le premier trimestre seront dévoilés à 14h30 (consensus au rythme de -1,3%, mais +3% pour les dépenses personnelles de consommation). Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 21 mai seront révélées à la même heure (consensus FactSet 209.000). L'indice des promesses de ventes de logements aux USA pour le mois d'avril sera annoncé à 16 heures (consensus FactSet -1,7%) par la National Association of Realtors. L'indice manufacturier de la Fed de Kansas City pour le mois de mai sera enfin annoncé à 17 heures (consensus Bloomberg 32, consensus FactSet 16,5).

Dans les "Minutes" de sa réunion des 3 et 4 mai dernier publiées hier soir, la Réserve fédérale américaine a confirmé qu'elle s'apprêtait à poursuivre ses hausses de taux, par paliers d'un demi-point, pendant au moins deux réunions, voire au-delà. Selon ce compte-rendu, les responsables de la banque centrale américaine ont mis en exergue la nécessité de relever les taux directeurs rapidement, et peut-être d'aller au-delà de ce qu'attendaient les marchés, afin de venir à bout du problème de l'inflation. La remontée des taux au niveau neutre est attendue dès septembre. Ensuite, la banque reste flexible en fonction des évolutions, mais pour l'instant, l'inflation apparaît bien trop élevée et le marché de l'emploi trop tendu.

Après deux ans de taux proches de zéro, pour cause de crise du Covid-19, la Fed a entamé en mars un cycle de resserrement monétaire par une hausse d'un quart de point (25 points de base) de son taux des "fed funds", suivie le 4 mai d'une hausse d'un demi-point (50 points de base), pour porter ce taux à 0,75%-1%. La Fed va en outre commencer dès début juin de réduire son bilan, à un rythme qui atteindra progressivement 95 milliards de dollars par mois à partir d'août.

Lors de la réunion de début mai, "la plupart des participants a jugé que des hausses de 50 points de base seraient appropriées lors des deux prochaines réunions" au moins. Les Minutes emploient l'expression "the next couple of meetings", le terme "couple" pouvant signifier soit "deux", soit "plusieurs"... "Tous les participants ont réaffirmé leur engagement fort et leur détermination à prendre les mesures nécessaires pour restaurer la stabilité des prix", selon le texte. Les membres du comité de politique monétaire (FMOC) de la Fed ont ainsi estimé que la Fed pourrait avoir besoin de relever rapidement les taux au-dessus du niveau jugé "neutre" pour l'économie (ni stimulant, ni restrictif), dont le niveau est situé autour de 2,5%, selon le experts. Les membres du FOMC ont indiqué qu'une "politique monétaire restrictive pourrait devenir appropriée en fonction de l'évolution des perspectives économiques et des risques liés à ces perspectives".

L'inflation provoquée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement issue de la crise du Covid, a été encore attisée par le conflit en Ukraine et les sanctions occidentales prises contre la Russie. La hausse des prix à la consommation a ainsi dépassé 8% sur un an depuis le mois de mars aux Etats-Unis, au plus haut depuis 40 ans.

Les marchés financiers anticipent actuellement un taux des "fed funds" entre 2,5% et 2,75% à la fin 2022, ce qui correspondrait au niveau "neutre". La Fed a cependant indiqué qu'elle irait au-delà si l'inflation ne ralentit pas. La semaine dernière, dans un entretien au 'Wall Street Journal', le président de la Fed, Jerome Powell, avait dit que la Fed continuerait de relever ses taux jusqu'à ce qu'elle constate des preuves claires et convaincantes" d'une accalmie sur les prix en direction de l'objectif de moyen terme de 2%.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, Nvidia et Snowflake retombent suite à leurs publications trimestrielles. Alibaba, Costco Wholesale, Medtronic, VMware, Dollar General, Marvell Technology, Baidu, Autodesk, Dell Technologies, Dollar Tree, Zscaler, Macy's, American Eagle, Manchester United ou Gap, annoncent ce jeudi leurs derniers résultats.